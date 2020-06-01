Станом на 1 червня у Києві зафіксували 3 043 підтверджених випадки коронавірусу, за добу – 58 людей захворіли на Covid-19, серед них – 11 медиків.

За період пандемії у столиці 68 людей померли від вірусу, за останню добу – двоє осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

41 жінка віком від 25 до 93 років;

13 чоловікiв віком від 23 до 61 року;

дівчинка, якій 5 років та 3 хлопчики віком 7, 15 і 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 4 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 437 хворих;

Шевченківський район – 201 хворий;

Солом’янський район – 269 хворих;

Дніпровський район – 306 хворих;

Святошинський район – 234 хворих;

Деснянський район – 341 хворий;

Подільський район – 183 хворих;

Голосіївський район – 250 хворих;

Оболонський район – 229 хворих;

Дарницький район – 593 хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Читайте: В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 9.00 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу, з яких 340 – за минулу добу. Загалом одужало 9 690 людей, а померло – 718 пацієнтів.