Станом на 1 червня у Києві зафіксували 3 043 підтверджених випадки коронавірусу, за добу – 58 людей захворіли на Covid-19, серед них – 11 медиків.
За період пандемії у столиці 68 людей померли від вірусу, за останню добу – двоє осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Серед захворілих:
- 41 жінка віком від 25 до 93 років;
- 13 чоловікiв віком від 23 до 61 року;
- дівчинка, якій 5 років та 3 хлопчики віком 7, 15 і 17 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 4 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 437 хворих;
- Шевченківський район – 201 хворий;
- Солом’янський район – 269 хворих;
- Дніпровський район – 306 хворих;
- Святошинський район – 234 хворих;
- Деснянський район – 341 хворий;
- Подільський район – 183 хворих;
- Голосіївський район – 250 хворих;
- Оболонський район – 229 хворих;
- Дарницький район – 593 хворих.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 9.00 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу, з яких 340 – за минулу добу. Загалом одужало 9 690 людей, а померло – 718 пацієнтів.