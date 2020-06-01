Коронавірус в Україні вже пройшов три фази.

За даними Світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського, впродовж останніх трьох місяців Covid-19 пройшов:

фазу щоденного зростання (березень – квітень 2020 року);

фазу стабілізації (кінець квітня – травень);

з кінця травня 2020 року розпочалась фаза повільного згасання пандемії корона вірусу, коли кількість тих, хто одужав поступово збільшується у порівнянні з кількістю інфікованих.

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Через низький рівень дотримання карантину українцями друга фаза хвороби мала затяжний характер. Піша та автомобільна активність в Україні в 1,5 – 3 рази перевищила показники тих країн, які були найбільше вражені коронавірусом.

– У різних регіонах та населених пунктах України спостерігалася також значна нерівномірність приросту інфікованих людей. Він коливався від 1 хворого на 10 тис. осіб на Сході і Півночі України до 22 на 10 тис. осіб у західних та центральних регіонах, – повідомляють в університеті.

У найближчі шість днів вчені передбачають лінійний, повільно-спадний характер розвитку пандемії коронавірусу з кількістю 300-450 нових інфікованих на день.

У Києві прогнозують, що тенденція зниження буде коливатись від 35 до 55 нових зафіксованих випадків на добу.

Наразі дослідження вказують на початок переходу до фази повільного згасання пандемії коронавірусу в Україні з кінці травня – початку червня 2020 року.

За сприятливих обставин впродовж наступного місяця прогнозується спад кількості хворих вдвічі.

Коронавірус в Україні

Наразі в Україні кількість хворих на коронавірус становить 24 021. За добу ще 340 громадян захворіли на Covid-19, 10 осіб, які раніше інфікувалися, померли від ускладнень.

Загальна кількість летальних випадків зросла до 718.

Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 3 377, Рівненській – 1 770, Львівській – 1 700 та Київській – 1 600. У Києві зафіксовано 3 043 випадки коронавірусу.

В Україні вже провели 363 187 тестів методом ПЛР та 10 944 тестів методом ІФА.

Загалом захворіли 1 725 дітей та 4 621 медик. На амбулаторному лікуванні перебувають 16 650 пацієнтів, з них 1 443 дітей та 3 757 медпрацівників.

Джерело: Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського