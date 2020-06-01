Станом на 12.00 у Києві зафіксували 3 043 випадки коронавірусу. За добу захворіло ще 58 людей, серед яких – 11 медиків.

Про це заявив Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

– За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Усього за період пандемії – 68 летальних випадків.

Захворіли:

41 жінка віком від 25 до 93 років;

13 чоловікiв віком від 23 до 61 року;

дівчинка, якій 5 років та 3 хлопчики віком 7, 15 і 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 4 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За добу одужало 6 людей. Усього коронавірус подолали 654 мешканця столиці.

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Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих.

– Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі.

Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22.

Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.

Нагадаємо, станом на 9.00 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу, з яких 340 – за минулу добу. Загалом одужало 9 690 людей, а померло – 718 пацієнтів.