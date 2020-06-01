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Факти / Україна

Спустили штурмового пса: подробиці затримання “мінера” мосту Метро в Києві

Затримання “мінера” мосту Метро в Києві відбувалося з урахуванням всіх потенційних загроз.

У поліції розповіли, що на місці працювали понад 300 правоохоронців. Там були снайпери, поліцейські човни і бронетехніка.

Бійці спецпідрозділу Корпусу оперативно-раптової дії Нацполіції спустили на псевдомінера штурмового пса і почали стріляти в повітря. Ці дії відігнали чоловіка від валізи з псевдовибухівкою. Після цього його швидко затримали.

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  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
  • Мінування мосту Метро в Києві: подробиці затримання мінера
Спустили штурмового пса: подробиці затримання “мінера” мосту Метро в Києві / 6 фотографий

1 червня близько 14.00 в поліцію зателефонував чоловік і заявив, що замінував міст Метро в Києві. Жодних вимог він не надав.

На місці поліція побачила чоловіка, який стояв біля валізи. Після затримання виявилося, що в ньому була земля.

Зловмисника затримали о 15.20, а о 16.00 метро повністю відновило роботу.

Чоловікові загрожує від шести до семи років позбавлення волі.

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