Ольга Стефанішина: біографія ймовірного віце-премєра

Парламентська фракція Слуга народу схвалила кандидатуру Ольги Стефанішиної на посаду нового віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції.

Про це у своєму Telegram повідомив депутат Олександр Качура.

Він також уточнив, що йдеться не про її тезку – чинного депутата від фракції Голос Ольгу Стефанишину.

Стефанішина може замінити чинного віце-прем’єра Вадима Пристайка, якому запропонували посаду посла України у Великій Британії.

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Біографія Ольги Стефанішиної

Народилася у 1985 році у Києві.

Отримала освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови, окрім цього має фах спеціаліста з фінансів та кредиту.

Проходила навчання у дипломатичних академіях Австрії та Естонії.

У 2017 році очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну, згодом отримала посаду генерального директора.

З 2019 року – радник в юридичній компанії Ілляшев та Партнери.

Здобула 5-й ранг держслужбовця та Почесну грамоту Кабміну.

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Ольга Стефанішина володіє чотирма квартирами, три з яких – в Одесі та одна – в Києві.

Також вона задекларувала авто – Toyota RAV4 2009 року випуску.

Заміжня, разом із чоловіком виховує сина і доньку.

Чинний віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції Вадим Пристайко в останньому інтерв’ю заявив, що Україна має переглянути угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Він зауважив, що українську сторону більше не влаштовують більшість раніше встановлених квот, зокрема, йдеться про поглиблення співпраці у юридичній та цифровій сфері, а також в оборонних питаннях.

Фото: Ілляшев та Партнери