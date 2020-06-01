У Києві з 7 червня планують відновити роботу міської електрички.

Рух призупинили у зв’язку з незакінченими ремонтними роботами. На час карантину припинили роботу моторвагонного депо Фастів-1 і співробітники підприємства займалися ремонтними роботами електропоїздів електрички.

Укрзалізниця очікує закінчення ремонту міських електричок до 7 червня.

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З новим етапом пом’якшення карантинних заходів 1 червня в Україні відновиться залізничне сполучення.

Більше 200 електричок в десяти областях зможуть відновити свою роботу. 42 поїзди вже готові курсувати.

З 27 травня працюють вокзальні каси, квитки можна купити за три місяці до дати відправлення. Раніше можна було придбати квитки за 60 днів.

Крім того, 1 червня починають курсувати міжобласні автобуси.

Також вже запрацювало метро. У Києві будуть обмежувати вхід на окремі станції у години пік. Такі заходи необхідні, щоб не створювати великого скупчення людей.

Джеело: Київпастранс