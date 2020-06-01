Укрзалізниця відкрила продаж квитків у плацкарт

Укрзалізниця почала продавати квитки для пасажирів у плацкартні вагони.
Про це розповів в.о. голови компанії Іван Юрик.
За його словами, керівництво Укрзалізниці ухвалило рішення піти назустріч українцям, які не можуть собі дозволити поїздку в купе або СВ-вагоні.
Для охочих придбати квиток буде доступне на вибір одне бокове місце, а також два місця зліва в плацкартному купе.
Таким чином заповненість вагона повинна скласти 50%.Читайте: Укрзалізниця з 1 червня запускає електрички в 10 областях (СПИСОК) Укрзалізниця з 4 червня запускає шість потягів у західному напрямку (СПИСОК) Укрзалізниця відновлює перевезення: перші напрямки та кого не пустять у потяги
Юрик опублікував інфографіку, на якій вказана кількість доступних вагонів плацкарта в деяких поїздах.
- поїзд № 98/97 Київ-Ковель (10 вагонів),
- поїзд №125/126 Київ-Костянтинівка (три вагони),
- поїзд №10/9 Київ-Маріуполь (один вагон),
- поїзд №102/101 Київ-Херсон (шість вагонів).
З 1 червня Укрзалізниця відновила пасажирські перевезення в рамках чергового етапу ослаблення карантину в країні. Це стосується електричок, поїздів далекого прямування, а також нічних і швидкісних експресів.
Відомо, що в перший день літа поїзди відновлять курсування 26 маршрутами в межах України.
Квитки можна було придбати з 27 травня за звичними цінами. Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше підкреслював, що вартість не підвищуватиметься.
Також в поїздах діятиме низка вимог, щоб запобігти масовому зараженню коронавірусом. Зокрема, соціальне дистанціювання і носіння маски без, якої вас не пустять в поїзд. Не варто забувати, що у посадці на рейс можуть відмовити, якщо у людини будуть виявлені ознаки ГРВІ.
Джерело: Іван Юрик