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Факти / Україна

Укрзалізниця відкрила продаж квитків у плацкарт

Укрзалізниця почала продавати квитки для пасажирів у плацкартні вагони.

Про це розповів в.о. голови компанії Іван Юрик.

За його словами, керівництво Укрзалізниці ухвалило рішення піти назустріч українцям, які не можуть собі дозволити поїздку в купе або СВ-вагоні.

Для охочих придбати квиток буде доступне на вибір одне бокове місце, а також два місця зліва в плацкартному купе.

Таким чином заповненість вагона повинна скласти 50%.

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Юрик опублікував інфографіку, на якій вказана кількість доступних вагонів плацкарта в деяких поїздах.

  • поїзд № 98/97 Київ-Ковель (10 вагонів),
  • поїзд №125/126 Київ-Костянтинівка (три вагони),
  • поїзд №10/9 Київ-Маріуполь (один вагон),
  • поїзд №102/101 Київ-Херсон (шість вагонів).

З 1 червня Укрзалізниця відновила пасажирські перевезення в рамках чергового етапу ослаблення карантину в країні. Це стосується електричок, поїздів далекого прямування, а також нічних і швидкісних експресів.

Відомо, що в перший день літа поїзди відновлять курсування 26 маршрутами в межах України.

Квитки можна було придбати з 27 травня за звичними цінами. Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше підкреслював, що вартість не підвищуватиметься.

Також в поїздах діятиме низка вимог, щоб запобігти масовому зараженню коронавірусом. Зокрема, соціальне дистанціювання і носіння маски без, якої вас не пустять в поїзд. Не варто забувати, що у посадці на рейс можуть відмовити, якщо у людини будуть виявлені ознаки ГРВІ.

Джерело: Іван Юрик

Фото: Dreamstime

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