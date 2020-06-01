З понеділка, 1 червня, метро Києва обмежуватиме вхід для пасажирів.
Такий захід введено, аби зменшити пасажиропотік у години пік та уникнути великого скупчення людей.
Однак таке рішення все ж викликало складнощі користування транспортом.
Так, на станції метро Академмістечко утворилась довжелезна черга. Люди стоять у переході в масках, але дистанції у такому натовпі ніхто не дотримується.
На самій станції найбільше скупчення зібралося біля турнікетів. Пасажирів просять дотримуватися дистанції та маскового режиму, а також трохи зачекати.
Також наголошують, що придбати чи поповнити поїздки можна у спеціальних терміналах, аби не створювати черги біля кас.
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Якщо працівники метрополітену бачитимуть надто велике скупчення людей, вони закриватимуть двері на вхід на якийсь час.
Таке обмеження ввели у зв’язку з відновленням залізничних перевезень.
За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, зупинка метро у Києві було безглуздим рішенням.
– Безглузда зупинка метро в Києві призвела до того, що зараз метро просто порожнє, бо люди втратили роботу, вони не мають куди їхати і ми маємо факт того, що додаткове навантаження на міський бюджет має ще більшу проблему, аніж було до того.
На його думку, в Україні досі немає налагодженої транспортної моделі у великих містах.
– Київ мав бути прикладом для всієї України. Як функціонує транспортна логістика в усьому мегаполісі – це має бути абсолютно спокійний підхід.
Серед найчастіших правопорушень заступник директора Київського метрополітену Наталія Макогон виділяє відсутність маски.
– У 95% людей (яких зупиняють, – Ред.) маска є у кишені або в сумці. Людина дістає її, одягає і здійснює свою поїздку.
Нагадаємо, з 25 травня Київський метрополітен більше не продає жетони. Як сплатити проїзд у метро та що робити з раніше придбаними жетонами, читайте у нашому матеріалі.
Анастасія Дячкіна