Пряму онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради IX скликання 2 червня можна дивитись на сайті Факти ICTV.

Народні депутати розглядатимуть програму діяльності Кабінету міністрів України.

Також на порядку денному законопроект (перше читання) про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою (№3194) та законопроект (друге читання) про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

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Окрім цього, Рада розглядатиме проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту, ОБСЄ та інших організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень РФ, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу.





Раніше народний депутат від партії Слуги народу Євгенія Кравчук повідомляла, що Верховна Рада розпочне роботу з 2 червня, оскільки нових випадків коронавірусу не виявлено.

Вона повідомила, що пленарний тиждень розпочнеться з розгляду програми діяльності Кабміну. Ще планується розглянути пакет законів щодо електронних комунікацій та захисту телекомунікаційних мереж.

Також, за її словами, планують розглянути зміни до виборчого законодавства щодо запровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тис. виборців (зараз – 90 тис.), зменшення застави за участь у виборах у чотири рази.