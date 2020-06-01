Кияни повинні до 4 квітня включно передати показники лічильника онлайн, бо під час карантину всі енергоофіси перейшли на дистанційну роботу.

Передати показники лічильника і заплатити за світло можна через особистий кабінет на сайті YASNO або мобільний додаток.

Як дистанційно передати показники електролічильника:

За допомогою нової форми на сайті YASNO мешканці столиці можуть повідомити дані за 20 секунд без реєстрації в Особистому кабінеті:

Зайдіть на сторінку YASNO;

Оберіть свій регіон;

Вкажіть особовий рахунок і свій контактний номер телефону;

Оберіть зонність лічильника та введіть його показання.

Контакт-центр за телефонами (044/067/066) 277-18-18 – оператори на лінії приймають дзвінки з 9.00 до 18.00 без перерви та вихідних.

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Логін і пароль в особистому кабінеті залишаються такими ж, що були на сайті Київських енергетичних послуг.

Раніше Факти ICTV писали, коли можна не платити за опалення.