До Дня Києва відкрився найбільший торгово-розважальний центр столиці Retroville

Церемонія відкриття торгово-розважального центру Retroville відбулася 30 травня, на неї завітав київський міський голова Віталій Кличко. Напередодні на базі комплексу розпочав роботу будівельний гіпермаркет Leroy Merlin та супермаркет Novus у новому форматі.

ТРЦ працює з суворим дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, тому зона розваг, ресторани та фуд-корт будуть запущені відразу після зняття карантинних обмежень. Комплекс розташований за адресою проспект Правди, 47. Девелопером одного з найбільших інвестиційних проектів цього року в Україні стала українсько-литовська компанія Stolitsa Group.

Для безпеки персоналу та покупців запроваджено особливий режим роботи: у приміщенні центру можна перебувати лише в масці, кількість відвідувачів обмежена, у ключових місцях встановлено санітайзери, регулярно проводиться дезінфекція, а також гостей закликають бути обережними численні інформаційні плакати та оголошення з системи оповіщення. До того ж у день відкриття кожен відвідувач отримав маску із логотипом торгового центру.

Окрім міського голови Києва, у офіційній церемонії відкриття взяли участь голова Подільської районної державної адміністрації та представники посольства Литовської Республіки в Україні. Окремо церемонію освячення нового ТРЦ провів владика Агапіт – настоятель Свято-Михайлівського монастиря.

– Наша команда втримала наявних орендарів та змогла залучити нових. У результаті Retroville заповнений брендами на 86%, ми пишаємося партнерством з кожним із них. Уже в серпні 2020 року готуємо до відкриття другу чергу ТРЦ та БЦ Retroville, – повідомила СЕО ТРЦ та БЦ Retroville Рената Якубченієне.

У перший день роботи торгово-розважального центру також відкрилися магазин алкогольних напоїв та пива Litra, магазин техніки та електроніки Eldorado, Аптека Доброго Дня, Vodafone, Lifecell, Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui, Spice room та інші.

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– Це важливий та довгоочікуваний момент для всієї компанії Stolitsa Group. Ми не збавили темпи будівництва ТРЦ та БЦ навіть в складний період карантину та відкрили перший центр в Україні, створений за всіма європейськими стандартами та нормами якості, – повідомив керівник компанії Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Загальна площа об’єкту – 118 990 кв. м., площа оренди – понад 91 860 кв. м. Проект передбачає наземний паркінг на 3 245 місць.

Якірні орендатори ТРЦ – гіпермаркет Novus (10 640 кв. м.), будівельний гіпермаркет Leroy Merlin (4 805 кв. м.), перший в Києві кінотеатр Multiplex з новою технологією ScreenX, дитячий розважальний центр Fly Kids (4 640 кв. м.), бренди польської групи LPP – Cropp, House, Sinsay (понад 3 тис. кв. м.), фітнес-клуб SportLife (4 436 кв. м.) з басейнами та джакузі.

А також найбільший в місті фуд-корт на 725 місць, де будуть представлені вісім окремих ресторанів, а також 16 операторів, зокрема й McDonald’s, KFC, Salateira та інші.

До слова, з 1 червня у Києві поновив роботу залізничний вокзал і, відповідно, знову почали курсувати потяги.

Джерело: Stolitsa Group