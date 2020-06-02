Національний банк України встановив офіційни курс гривні до долара на рівні 26,82 грн за $1. Порівняно з попереднім банківським днем, американська валюта здешевшала на 4 копійки.

За €1 2 червня доведеться заплатити 29,80 грн. Європейська валюта, порівняно з попереднім банківським днем, коли вона коштувала 29,92 грн, здешевшала на 12 копійок.

Читайте: Яким буде курс долара влітку – прогноз економіста

Курс валют в Україні від НБУ на 2.06:

$1 – 26,82 грн;

€1 – 29,80 грн;

1 польський злотий – 6,73 грн;

1 російський рубль – 3,84 грн.

Тим часом у Міністерстві фінансів прогнозують, що передумов для зміцнення гривні немає. Все через несприятливу економічну ситуацію в Україні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в Україні є певні короткочасні фактори для зміцнення державної валюти, але їх замало.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2020 рік закладено курс на рівні 30 грн/$1. Його називають “реалістично-оптимістичним”.