У Києві під Кабміном протестують ресторатори

У Києві під стінами Кабміну проходить мирна акція з вимогою повністю відновити роботу закладів харчування.

Зокрема, йдеться про дозвіл на роботу ресторанів з клієнтами у залах.

На мітинг вийшли близько 500 працівників сфери обслуговування – офіціанти, кухарі, бармени, власники бізнесів.

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Організатором акції є Українська ресторанна асоціація.

Разом із собою протестувальники взяли черпаки, каструлі, тарілки, ложки та плакати зі слоганами Відкривайте ресторани! Мільйони безробітних, Усі хочуть бути #Велюр, Досить нас карантинити та інші.

Правопорядок біля Кабміну охороняє близько 50 поліцейських. Акція відбувається мирно і навіть з живою музикою.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що розуміє біль українських підприємців, чий бізнес пов’язаний зі сферою обслуговування, однак заклади харчування повноцінно зможуть запрацювати не раніше, ніж з 10 червня.

Адаптивний карантин передбачає, що відновлення роботи може відбутися не у всіх областях: все залежатиме від епідеміологічної ситуації в регіонах.