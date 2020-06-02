Іпотечне кредитування в Україні можуть запустити до кінця року – умови

Про запуск іпотеки до кінця року можна буде говорити, якщо до кінця червня всі карантинні обмеження знімуть і бізнес почне відновлюватися. Оскільки для її відновлення потрібна прозорість на ринку нерухомості та платоспроможний позичальник.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона також зазначила, що для запуску іпотеки другим важливим моментом є ціна. Тому, якщо банки правильно побудують відсоткову політику, то ціна ресурсу може до кінця року знизитися так, що іпотека під 10% стане реальністю.

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Третім моментом, без чого поки неможливо запустити іпотеку, є юридичні ризики, які банки закладають до її вартості. Як приклад Катерина Рожкова навела мораторій на стягнення валютної іпотеки. Саме його та інші ризики потрібно вирішувати.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом для кожного українця іпотека буде під 10%.

Але банкір Вадим Пушкарьов пояснив, що зниження ставок за іпотекою до 10% річних залежить від готовності НБУ забезпечити цільове та довге рефінансування банків конкретно під цю програму.

Пізніше у Нацбанку заявили, що для зниження ставок за іпотечними кредитами до 10% необхідно істотно знизити ставки за депозитами.

Джерело: FinClub