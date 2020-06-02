Карантин в Україні: що відбувається 2 червня (КАРТА)

В Україні продовжують фіксувати меншу кількість нових випадків коронавірусу, ніж раніше. Станом на 2 червня 2020 року добовий приріст Covid-19 в країні склав 328 випадків, хоча є регіони де кількість хворих стабільно висока.

Перший випадок зараження вірусом зафіксували у МОЗ України. Незважаючи на це, Україна продовжує поступово повертатися до життя до карантину: звичайний графік роботи відділень відновлює Укрпошта, хоча з нововведеннями, а у Києві анонсували можливість платити за проїзд лише за допомогою карт.

Загалом 2 червня в Україні 24 340 людей хворіють на коронавірус. За час епідемії померли 727 українців, а от впоратися з хворобою вдалося 10 078 пацієнтам. Зараз в країні 14 262 активних випадків Covid-19.

Найбільше хворих на коронавірус у Чернівецькій (3 410), Рівненській (1 823) та Львівській (1 734) областях.

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Серед міст продовжує лідирувати Київ – 3 071 підтверджений випадок, 28 нових за добу.

– Усього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше вірус поширений у Дарницькому (596) і Печерському (438) районах міста.

2 червня коронавірус вперше виявили у МОЗ. Про це повідомив глава міністерства Максим Степанов під час брифінгу. У міністерстві вже встановили коло контактних осіб хворого і провели всі необхідні заходи.

А Україна продовжує виходити з карантину. 1 червня в країні оголосили третій етап ослаблення заходів. Так, відділення Укрпошти відновлюють роботу за звичайним графіком. Однак карантин все ж вносить свої корективи в роботу: клієнтам і співробітникам необхідно бути в захисних масках, користуватися антисептиками і зберігати дистанцію.

Тим часом Україна готується з 15 червня відновити авіасполучення. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я вже розробили рекомендації для відновлення авіарейсів. Вони рекомендують дотримуватися дистанції на борту в один метр між пасажирами і носити захисні маски.

А в Києві анонсували зміни в роботі громадського транспорту. Після відновлення його роботи влада спочатку стала обмежувати вхід людей в метро, ​​а тепер повідомили про можливість здійснювати оплату проїзду з 1 липня лише безконтактним способом.

Крім того, речниця Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла Фактам ICTV, як у підземці будуть стримувати потік пасажирів на вході. За її словами, станції зачиняти ніхто не буде, однак відчинять лише двоє дверей – менша пропускна здатність дозволить уникнути скупчення людей.

Незважаючи на загальну тенденцію зменшення добового приросту, у різних регіонах час від часу продовжують фіксувати спалахи коронавірусу. Так, 2 червня стало відомо про 10 хворих у Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомили у Харківській ОДА.

Нові випадки фіксують і у ЗСУ: за добу ще 10 людей заразилися вірусом.

Хоча частіше стали з’являтися позитивні новини про кількість тих, хто одужав, а не захворів чи помер. Так, наприклад, у Львові 51 медик поборов хворобу, повідомляє прес-служба місцевої мерії.

З початку епідемії коронавируса в Україні надійшло 60 088 повідомлень про підозру. Серед захворілих 1 747 дітей. Також коронавірус підтвердився у 4 682 медиків. Побороти вірус змогли 680 дітей і 2 428 медспівробітників.