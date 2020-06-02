За минулу добу у Києві підтвердили 28 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

– Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 людей. Із них 5 медиків. Одна людина померла. Всього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків.

Наразі в Києві вже 3 071 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Захворіли:

11 жінок віком від 21 до 63 років;

15 чоловікiв від 29 до 80 років;

2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 64 людини. Усього коронавірус подолали 718 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували у Дніпровському районі – 8.

У Деснянському і Святошинському – по 4. В Оболонському та Дарницькому – по 3 випадки.

Загалом станом на 2 червня в Україні виявили 24 340 хворих на Covid-19, за добу – ще 328 людей. Водночас повністю одужало за добу 388 пацієнтів.

За минулу добу у Києві зафіксували 3 043 випадки коронавірусу. Захворіло ще 58 людей, серед яких – 11 медиків.