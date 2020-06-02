Станом на 1 червня у Києві зафіксували 3 071 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 28 людей захворіли на Covid-19, серед них – 5 медиків.

За період пандемії у столиці 69 людей померли від вірусу, за останню добу – одна особа, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

11 жінок віком від 21 до 63 років;

15 чоловікiв від 29 до 80 років;

2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 438 хворих;

Шевченківський район – 201 хворий;

Солом’янський район – 272 хворих;

Дніпровський район – 314 хворих;

Святошинський район – 238 хворих;

Деснянський район – 345 хворих;

Подільський район – 185 хворих;

Голосіївський район – 250 хворих;

Оболонський район – 232 хворих;

Дарницький район – 596 хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 2 червня в Україні виявили 24 340 хворих на Covid-19, за добу – ще 328 людей. Серед хворих є 4 682 медичних працівників, з яких 26 потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень.