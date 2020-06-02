Карантин в Україні: які області не готові до послаблення

Сім областей України не готові до послаблення карантину.

У трьох з них роблять недостатню кількість тестів на Covid-19, а у Києві і чотирьох областях перевищено показник захворюваності за тиждень.

Так, інцидентність перевищує встановлений рівень у Києві, а також у Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Хоча у Києві покращилась ситуація з добовою кількістю хворих. 2 червня зафіксували 28 випадків, а 1 червня було 58 – через спалах у жіночому монастирі.

А от у Рівненській і Чернівецькій областях ситуація погіршилась.

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У Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях роблять менше тестів на Covid-19, ніж встановив МОЗ.

Для того, аби перейти на новий етап ослаблення карантину, області повинні відповідати трьом обов’язковим критеріям:

інцидентність (кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) складає менше 12;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком, становить менше 50%;

охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 тис. населення.

Наразі жодна область не має проблем із завантаженістю ліжок, хоча Чернівецька область наближається до цього показника.