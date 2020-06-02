Мінування мосту Метро в Києві: чоловіку оголошено підозру

31-річному жителю Київської області оголошено підозру в скоєнні злочину через погрозу підірвати міст Метро в Києві.
Дії чоловіка, який повідомив про хибну загрозу безпеці громадян, кваліфіковані за ч. 2 ст. 259. Йому загрожує штраф або тюремний термін до 8 років.
Затриманий розповів, що проблеми в житті спонукали його до того, щоб привернути до себе увагу, повідомивши про “мінування”. Зброї або вибухівки він із собою не мав.
Правоохоронці домагатимуться в суді взяття чоловіка під варту.
Як відбувалося “мінування”
1 червня 2020 року Київський метрополітен обмежив рух поїздів на червоній лінії через сигналу про мінування мосту Метро. Виявилося, що на міст вийшов чоловік і погрожував підірвати конструкцію.
Правоохоронці, які прибули на місце, змогли затримати зловмисника. Виявилося, що він погрожував здійснити підрив муляжем вибухівки. Під час затримання ніхто не постраждав.
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Другий “мінер” за рік
У вересні 2019 року 42-річний уродженець Криму Олексій Белько зупинив рух підземки в Києві на п’ять годин, погрожуючи підірвати міст Метро. На такі дії його також підштовхнули життєві труднощі.
Белько затримали з помповою рушницею, але вибухівки він не мав. Тоді ніхто не постраждав, було лише розбито дрон, у який “мінер” влучив зі зброї. У січні чоловіка перевели з СІЗО до психіатричної лікарні.