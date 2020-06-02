2 червня в Україні зафіксували 328 нових випадків коронавірусу.
Всього підтверджених 24 340 випадків зараження коронавірусом. З них померли 727 осіб, а вдалося подолати хворобу 10 078 пацієнтам.
Зараз в країні 14 262 активних випадки Covid-19.
У Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях зафіксовано найбільшу кількість нових випадків.
Всього підтверджених випадків:
- Вінницька область – 1 029 (+24);
- Волинська область – 942 (+10);
- Дніпропетровська область – 943 (+1);
- Донецька область – 164 (+1);
- Житомирська область – 776 (+37);
- Закарпатська область – 1 216 (+27);
- Запорізька область – 450 (+6);
- Івано-Франківська область – 1 442 (+2);
- Кіровоградська область – 516 (+5);
- м Київ – 3071 (+28);
- Київська область – 1 623 (+23);
- Львівська область – 1 734 (+34);
- Луганська область – 47 (0);
- Миколаївська область – 294 (+1);
- Одеська область – 896 (0);
- Полтавська область – 271 (+1);
- Рівненська область – 1 823 (+53);
- Сумська область – 173 (0);
- Тернопільська область – 1 180 (+4);
- Харківська область – 1 105 (0);
- Херсонська область – 178 (0);
- Хмельницька область – 458 (+4);
- Чернівецька область – 3 410 (+33);
- Черкаська область – 411 (+5);
- Чернігівська область – 188 (+11).
Коронавірус в Україні – подробиці
З початку епідемії коронавірусу в Україні надійшло 60 088 повідомлень про підозру.
Серед захворілих 1 747 дітей. Також коронавірус підтвердився у 4 682 медиків. Побороти вірус змогли 680 дітей і 2 428 медробітників.
Усього в Україні 371 668 зразків досліджено методом ПЛР та 15 615 зразків — методом ІФА.
Вікова група хворих
- 0-5 – 284 дитини;
- 6-17 – 788 осіб;
- 18-39 – 3 892 випадки;
- 40-64 – 6 514 осіб;
- Старше 65 – 2 034 особи.
В Україні хворіють 7 819 жінок (57,48%) і 5764 чоловіка (42,37%).
1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу.