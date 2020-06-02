2 червня в Україні зафіксували 328 нових випадків коронавірусу.

Всього підтверджених 24 340 випадків зараження коронавірусом. З них померли 727 осіб, а вдалося подолати хворобу 10 078 пацієнтам.

Зараз в країні 14 262 активних випадки Covid-19.

У Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях зафіксовано найбільшу кількість нових випадків.

Всього підтверджених випадків:

Вінницька область – 1 029 (+24);

Волинська область – 942 (+10);

Дніпропетровська область – 943 (+1);

Донецька область – 164 (+1);

Житомирська область – 776 (+37);

Закарпатська область – 1 216 (+27);

Запорізька область – 450 (+6);

Івано-Франківська область – 1 442 (+2);

Кіровоградська область – 516 (+5);

м Київ – 3071 (+28);

Київська область – 1 623 (+23);

Львівська область – 1 734 (+34);

Луганська область – 47 (0);

Миколаївська область – 294 (+1);

Одеська область – 896 (0);

Полтавська область – 271 (+1);

Рівненська область – 1 823 (+53);

Сумська область – 173 (0);

Тернопільська область – 1 180 (+4);

Харківська область – 1 105 (0);

Херсонська область – 178 (0);

Хмельницька область – 458 (+4);

Чернівецька область – 3 410 (+33);

Черкаська область – 411 (+5);

Чернігівська область – 188 (+11).

Коронавірус в Україні – подробиці

З початку епідемії коронавірусу в Україні надійшло 60 088 повідомлень про підозру.

Серед захворілих 1 747 дітей. Також коронавірус підтвердився у 4 682 медиків. Побороти вірус змогли 680 дітей і 2 428 медробітників.

Усього в Україні 371 668 зразків досліджено методом ПЛР та 15 615 зразків — методом ІФА.

Вікова група хворих

0-5 – 284 дитини;

6-17 – 788 осіб;

18-39 – 3 892 випадки;

40-64 – 6 514 осіб;

Старше 65 – 2 034 особи.

В Україні хворіють 7 819 жінок (57,48%) і 5764 чоловіка (42,37%).

1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу.