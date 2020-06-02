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Факти / Україна / Суспільство

Нових випадків меншає: коронавірус в Україні 2 червня

2 червня в Україні зафіксували 328 нових випадків коронавірусу.

Всього підтверджених 24 340 випадків зараження коронавірусом. З них померли 727 осіб, а вдалося подолати хворобу 10 078 пацієнтам.

Зараз в країні 14 262 активних випадки Covid-19.

У Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях зафіксовано найбільшу кількість нових випадків.

Всього підтверджених випадків:

  • Вінницька область – 1 029 (+24);
  • Волинська область – 942 (+10);
  • Дніпропетровська область – 943 (+1);
  • Донецька область – 164 (+1);
  • Житомирська область – 776 (+37);
  • Закарпатська область – 1 216 (+27);
  • Запорізька область – 450 (+6);
  • Івано-Франківська область – 1 442 (+2);
  • Кіровоградська область – 516 (+5);
  • м Київ – 3071 (+28);
  • Київська область – 1 623 (+23);
  • Львівська область – 1 734 (+34);
  • Луганська область – 47 (0);
  • Миколаївська область – 294 (+1);
  • Одеська область – 896 (0);
  • Полтавська область – 271 (+1);
  • Рівненська область – 1 823 (+53);
  • Сумська область – 173 (0);
  • Тернопільська область – 1 180 (+4);
  • Харківська область – 1 105 (0);
  • Херсонська область – 178 (0);
  • Хмельницька область – 458 (+4);
  • Чернівецька область – 3 410 (+33);
  • Черкаська область – 411 (+5);
  • Чернігівська область – 188 (+11).

Коронавірус в Україні – подробиці

З початку епідемії коронавірусу в Україні надійшло 60 088 повідомлень про підозру.

Серед захворілих 1 747 дітей. Також коронавірус підтвердився у 4 682 медиків. Побороти вірус змогли 680 дітей і 2 428 медробітників.

Усього в Україні 371 668 зразків досліджено методом ПЛР та 15 615 зразків — методом ІФА.

Вікова група хворих

  • 0-5 – 284 дитини;
  • 6-17 – 788 осіб;
  • 18-39 – 3 892 випадки;
  • 40-64 – 6 514 осіб;
  • Старше 65 – 2 034 особи.

В Україні хворіють 7 819 жінок (57,48%) і 5764 чоловіка (42,37%).

1 червня в Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусу.

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