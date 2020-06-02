Рахманін: Ми вже у стані Третьої світової, але найгірші часи ще попереду

На думку народного депутата від партії Голос Сергія Рахманіна, Україна наразі перебуває у стані Третьої світової війни.

Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Я би порівнював теперішню ситуацію з Другою світовою війною. Ми, умовно кажучи, в 1938 році – коли вже відбулася анексія Австрії, розподіл Закарпаття, але офіційно війна ще не почалася. Тобто ми фактично у Третій світовій, яка ще офіційно не оголошена, але, насправді, найгірші часи ще попереду.

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Наразі російські окупаційні війська все частіше почали використовувати протипіхотні міни ПОМ-2, осколки від яких знищують все в радіусі семи метрів. Українські військові наголошують, що ворог укріплюється та готує до бою важку техніку.

Але, попри це, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що загрози повномасштабної війни Росії проти України на сьогодні не існує, але залишається виклик.