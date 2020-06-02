Розмова на 86 млрд: просто зараз МОЗ обирає нового керівника НСЗУ

Національна служба здоров’я – це структура із бюджетом у 86 млрд. грн. Саме вона здійснює фінансування медзакладів, які увійшли у медреформу, і до того, хто її очолить – прикута велика увага як медичної спільноти України, так і міжнародних організацій. Адже призначення відбувається без конкурсу, а лише за результатами співбесіди із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

— Ми хочемо провести все максимально прозоро, щоб не виникало запитань в жодної людини. Буде здійснено відеозапис усіх співбесід і після проведення конкурсу ці записи буде оприлюднено, щоб переконатися, що все проведено максимально чесно, – зранку заявив міністр Максим Степанов.

Власне, співбесіди розпочалися о 14.00, через Zoom-зв‘язок. До участі у них запросили 17 кандидатів із 28, які подавали документи. Однак, як повідомив зранку очільник МОЗ Максим Степанов, троє з них від участі відмовилися, ще четверо попросили перенести день чи час.

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Серед останніх і заступник голови НСЗУ Наталя Рябчук, якій співбесіду призначили на 20.40. Небажання перенести її на інший, тобто, робочий час, чиновниця назвала порушенням. Як і відсутність повноцінного конкурсу, розмову через додаток, яким не рекомендують користуватися РНБО та СБУ, а ще – заборону участі спостерігачів.

— Команда НСЗУ вважає, що процедура добору не відповідає демократичним цінностям і не має надалі використовуватися, коли вже пом’якшують карантинні заходи. Зокрема, поспішне призначення керівника в структуру, яка відповідає за фінансування цілої галузі охорони здоров’я, може призвести до несвоєчасних виплат медичним закладам та аптекам; нездатності відреагувати на нові виклики, особливо під час епідемії; може стати фатальним для тих, хто потребує допомоги, – заявила Рябцева.

Попри обіцяне міністром прозоре призначення, непрозорими його практики прийняття на роботу уже назвала депутатка Європарламенту Віола фон Крамон. Відповідну заяву вона опублікувала на своєму сайті.

— Сумнівне рішення міністра прискорити конкурсний процес вкрай непрозорим способом ризикує нанести довготривалу шкоду функціонуванню НСЗУ і, тим самим, загрожує здоров’ю та життю мільйонів українців…НСЗУ і справді є життєво важливим органом! Його бюджет дорівнює 86 млрд грн, що становить понад 3% ВВП України.

Тисячі медичних установ із понад 100 тис. лікарів та 135 тис. фельдшерів здійснюють свою діяльність через служби НСЗУ. Управління, або ж невміле управління, цією службою вирішує питання здоров’я та життя майже 30 млн українців, зареєстрованих у НСЗУ з квітня 2018 року.

Тим часом уже починають з’являтися реакції кандидатів, які пройшли співбесіду. Серед перших – гендиректор Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я Оксана Сухорукова. На своїй сторінці у Facebook вона написала:

— Співбесіда на голову НСЗУ зі мною відбулася. Результати завтра в КМУ. Чи повідомлять кандидатів заздалегідь, до кінця не зрозуміла, але життя покаже. Подробиці пізніше.

Згодом Оксана Сухорукова взяла участь в онлайн-брифінгу, що його влаштували в НСЗУ. Сказала, що спілкування з міністром тривало 20 хвилин. За цей час той встиг поставити їй п’ять запитань. Сама вона не розуміє, що він міг дізнатися про її бачення роботи структури за такої короткої розмови.

— Було п’ять запитань. Я не розумію на якому мене перевіряли як фахівця, на якому мене оцінювали як менеджера, як лідера… На приклад, якби я проводила співбесіду, то мені б цього було замало, – сказала Сухорукова.

Інший кандидат на посаду, а нині заступник директора Департаменту інформаційних технологій НЗСУ, Дмитро Черниш про свою співбесіду сказав наступне:

— Я перед співбесідою перечитав вкотре всю законодавчу базу, яка стосується сфери охорони здоров’я, суміжних сфер, сфери ІТ. Та ці знання мені сьогодні не знадобилися. Буде досить цікаво дізнатися, кого оберуть на цю посаду, – заявив Черниш.

Тим часом міністру Степанову на якийсь час довелося перервати спілкування із кандидатами. Справа в тому, що до його кабінету зайшла колишній заступник Уляни Супрун, а нині народний депутат від партії Голос Ольга Стефанишина. Вона сказала, що суспільство має право знати, як обирають керівника такої важливої структури, як НСЗУ.

— Пан Степанов, ви не приватизували сьогодні систему охорони здоров’я, ви не можете бути особою, яка приймає всі рішення одноосібно. Система охорони здоров’я – це те, від чого залежить здоров’я кожного українця, і кожен українець хоче знати, як ви збираєтеся обирати голову НСЗУ. Я сюди прийшла, аби їм це показати, – зазначила Стефанишина.

Процес спілкування міністра із кандидатами Стефанишина почала транслювати у своєму фейсбуці, чим змусила Степанова перервати розмови. Причину пояснив тим, що усім кандидатам задає однакові питання (раніше Оксана Сухорукова казала, що їх п’ять), а трансляція зробить їх відомими для інших.

— Сергію Петровичу, (звернувся Степанов до людини, з якою спілкувався) на жаль, присутній у мене в кабінеті народний депутат України Ольга Стефанишина, яка зараз намагається зірвати конкурс… вона виявила бажання бути присутньою бути під час відбору і транслювати його на своїй сторінці. Я вважаю, що це дискримінаційна умова, неконкурентна до вас, як до учасника, тому що ви стаєте в нерівні умови з іншими кандидатами, які будуть приймати участь після вас, бо вони знатимуть ті питання, які я вам ставив, – сказав Степанов.

Після обміну спільними звинуваченнями, що тривали зо півгодини, Ольга Стефанишина таки покинула кабінет міністра. Це означає, що той мав би повернутися до співбесід.

А ось так виглядав перший конкурс на посаду голови НСЗУ у лютому 2018 року. Він проходив відкрито, у присутності представників громадських організацій та журналістів. Тоді переміг Олег Петренко, який очолював НСЗУ до листопаду 2019 року. Пішов із посади сам, сказавши, що має різні погляди на розвиток системи охорони здоров’я із новим керівництвом МОЗ та профільного комітету. Та нині він знову один із кандидатів на посаду очільника Національної служби здоров’я України.

Вакансія голови НСЗУ була оголошена 22 травня, після того як Максим Степанов без пояснень відхилив кандидатури трьох кандидатів, що перед тим пройшли відкритий конкурс.

Ірина Заславець

Джерело: VIOLA VON CRAMON