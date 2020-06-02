У МОЗ виявили перший випадок коронавірусу. Цю інформацію підтвердив очільник міністерства Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, вже встановлено коло контактних осіб і всі діють згідно з планом.

За інформацією наших джерел, коронавірус діагностували у одного з економістів МОЗ.

Там зараз звичайний робочий день. Нікого не перевіряють, жодних санітарних заходів.

Раніше ця інформація з’явилась на внутрішньому Telegram-каналі МОЗ інсайд.

– Будь-яка таємниця в МОЗ України живе кілька днів. Сьогодні сталось те, що було більш ніж очікувано — перший хворий на Covid-19 серед співробітників апарату. Ця інформація підтверджена кількома джерелами, – зазначають на каналі.

Однак про цю інформації досі невідомо керівникам підрозділів.

– Ми очікували, що принаймні до кінця робочого дня про це буде офіційно повідомлено керівникам, і завтра більшість співробітників залишиться вдома. Публічний розголос – це єдине, що лишається. Вихід на роботу співробітників у такій ситуації – це ницість з боку керівництва, а замовчування – злочин. Не кажучи про порушення власних стандартів та наказів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Разом з тим випадок інфікування в МОЗ України — це було питання часу, адже протягом карантину не здійснювали низку протиепідемічних заходів:

дистанційно працювати неможливо, бо система електронного документообігу не має веб-інтерфейсу та не працює з домашніх комп’ютерів;

в будівлю міністерства і надалі може зайти будь-хто;

жодної упаковки дезінфікуючих засобів не було передано співробітникам, все купляли власним коштом. Частота прибирань більшою не стала;

не організоване розвезення співробітників. Відкриття громадського транспорту спростило життя, але збільшило ризики інфікування.

Станом на 2 червня в Україні виявили 24 340 хворих на Covid-19, за добу – ще 328 людей. Серед хворих є 4 682 медичних працівники, з яких 26 потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень.