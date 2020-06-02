Україна отримає €300 млн кредиту на енергоефективність громадських будівель

Україна отримає від Європейського інвестиційного банку кредит у розмірі €300 млн. Кошти планують витратити на енергоефективність 1 000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл.

Крім того, Європейський інвестиційний банк та Міністерство розвитку громад та територій підписали угоду про співпрацю для підтримки підготовки проекту із енергоефективності громадських будівель в Україні.

Тому Фонд надасть ще €150 тис., щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

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Модернізація, на яку виділяють кредит, передбачатиме встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення.

До речі, наразі в Україні також користуються популярністю теплі кредити для ОСББ та ЖЕКів. Ця програма розрахована на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Саме завдяки їй об’єднання співвласників житла та житлові кооперативи зможуть отримати кредит за спрощеною процедурою.

Отримати теплі кредити можна у чотирьох українських банках.

Джерело: Міністерство розвитку громад і територій