Відділення Укрпошти відновлюють роботу за звичайним графіком.

Однак діятимуть правила обслуговування і дотримання карантинних норм. Клієнтам і співробітникам необхідно бути в захисних масках, користуватися антисептиками і зберігати дистанцію.

Зберігати поштові відправлення можна буде безкоштовно до 3 червня. Також безкоштовною буде послуга переадресації.

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Посилки видаватимуть особисто. Також тепер доведеться платити за доставку грошових переказів З карти додому.

Послуги, які можна отримати на дому через листонош Укрпошти:

оплатити комунальні платежі;

замовити ліки;

замовити продукти;

отримати інтернет-замовлення;

отримати пенсію та соціальні виплати.

18 березня у зв’язку з коронавірусом деякі з відділень Укрпошти скоротили графіки роботи. З 1 червня всі відділення Укрпошти відновили свою роботу за звичним графіком.

Також раніше в Укрпошті з’явилася послуга, яка дозволяє купувати і доставляти товари з інтернет-магазинів Англії. Купуючи товари в онлайн-магазинах Англії, українці зможуть оплачувати їх карткою українського банку.