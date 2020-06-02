Погода на Трійцю в України 7 червня

На свято Трійцю в Україні погода буде теплою, водночас у багатьох регіонах йтимуть дощі.

Не буде опадів тільки на сході, температура підніметься до +30°С.

На заході України місцями пройдуть дощі, особливо дощитиме у Карпатах. Водночас температура підніметься до +22°С.

На Півночі та у Києві очікуються дощі та +24°С.

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У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +26°С.

На узбережжі Чорного та Азовського моря очікує мінлива хмарність та +28°С, можливо дощитиме на Одещині.

Погода на червень

Середня температура упродовж червня буде триматися на рівні +22°С, що на градус вище традиційних багаторічних значень. Водночас Україну накриватимуть дощі та грози.

В середині червня очікується потепління і низька ймовірність дощів. У більшості областей буде до +24°С. Будуть різкі зміни погоди і навіть заморозки – від 0°С до +3°С в північних, західних і східних областях, до -5°С морозу в Карпатах.