Сайт благодійного фонду Таблеточки зазнав хакерської атаки увечері 2 червня.

Хакери зламали сайт о 21.30, а трохи більше ніж за годину адміністрація відключила його від хостингу, щоб захистити дані сотень тисяч благодійників, повідомила засновниця фонду Ольга Кудіненко.

Нині сайти Таблеточки працюють в обмеженому режимі, а технічні працівники з’ясовують спосіб зламу сайту та які дані вдалося отримати зловмисникам.

У фонді додали, що восени 2019 року перевірка не показала критичних вразливостей у роботі сайту.

Кудіненко висловила сподівання, що атака на сайт не зупинить людей від того, щоб допомагати дітям.

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Ситуація з онкологією в Україні

Державна служба статистики відзвітувала про 13 307 смертей через онкозахворювання в Україні за перші два місяці 2020 року.

Онкологія лишається на другому місці серед причин смертності українців.

Загалом пацієнтів з онкологією в Україні дуже багато – близько 1 млн 300 тис. Щодня до них додаються ще 450 людей.

Сайт Таблеточки збирає кошти для допомоги дітям із онкологією в Україні з 2011 року. Фонд надає як адресну допомогу дітям, так і вирішує глобальні проблеми дитячої онкології в країні.