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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 822 випадки коронавірусу. Протягом доби зафіксовано 483 нових випадки інфікування.

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12:14 - 03 червня

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків.

На 3 червня в Києві вже 3 133 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 38 жінок віком від 24 до 95 років;
  • 16 чоловікiв від 30 до 83 років;
  • 3 дівчинки віком 5, 7 і 10 років та 5 хлопчиків від 3 до 14 рокiв.

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11:28 - 03 червня

За минулу добу у Збройних силах України виявили десять нових випадків захворювання на коронавірус, водночас десять пацієнтів одужали.

Нині у ЗСУ хворіє 124 осіб.

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10:34 - 03 червня

Станом на 3 червня зафіксовано 50 позитивних тестів на Covid-19 серед військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України.

Стало відомо про два нових випадки інфікування в ДПСУ за добу.

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09:30 - 03 червня

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09:22 - 03 червня

За останню добу у Львівській області рекордна кількість нових випадків коронавірусу – 96.

– Пояснення такої кількості просте: більше тестів – більше хворих, – заявив мер Львова Андрій Садовий.

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09:13 - 03 червня

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 822 випадки коронавірусу. Протягом доби зафіксовано 483 нових випадки інфікування.

Загалом вже одужали 10 439 осіб (+362).

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00:43 - 03 червня

На вечір 2 червня на Рівненщині підтверджено 42 нових випадки коронавірусу, загалом – 1 870.

Одужали 992 особи, за день – 32.

Проте зафіксовано ще одну смерть. Від ускладнень померла 82-річна жителька Рівного. Вона стала 40-ю жертвою коронавірусу в області.

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23:20 - 02 червня

Станом на 18.00 у Хмельницькій області зареєстровано 18 нових випадків, загалом – 477

Одужали вже 257, а померли 11 хворих на коронавірус.

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23:12 - 02 червня

У Дніпропетроській області на коронавірус захворіли ще 10 людей. Загальна кількість інфікованих – 952.

Від Covid-19 в регіоні помер 21 хворий.

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20:52 - 02 червня

Уряд може переглянути карантинні обмеження у церквах та допускати більше вірян до храмів, заявив на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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