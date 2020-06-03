Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Києві готові майже 7 тис. аудиторій. Їх дезінфікуватимуть, а стан здоров’я бажаючих скласти ЗНО контролюватимуть.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Також в 2020 році через карантин відмінили державну підсумкову атестацію для 4-х, 9-х, 11-х класів.

Кличко запропонував відмовитися від ЗНО тим випускникам, які не планують в 2020 році вступати до українських вищих навчальних закладів.

– Це стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти, – зазначив Кличко.

За його словами, випускники, які вступатимуть до ВНЗ, здадуть ЗНО відповідно до затвердженого графіка.

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У 2020 році через пандемію коронавірусу і карантину, запровадженого в країні, ЗНО відбудеться влітку – з 25 червня до 17 липня.

Також в поточному році діятимуть нові правила для абітурієнтів з анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Вони зможуть вступати без здачі ЗНО в українські вищі навчальні заклади. Випускники, які не мають українського документа про освіту, зможуть звернутися в освітній центр, в якому їх направлять в школу при освітньому центрі.