За останню добу в Києві зафіксували 62 нових випадки коронавірусу, серед яких 10 хворих медиків. Одужали 38 осіб.

З початку пандемії подолати хворобу змогли 756 осіб. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 69 осіб.

Станом на 3 червня в Києві хворіють 2 308 осіб.

Читайте: В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Коронавірус підтвердився у 38 жінок віком від 24 до 95 років, 16 чоловіків від 30 до 83 років, а також захворіли діти – три дівчинки п’яти, семи і десяти років, і п’ять хлопчиків. Їх вік від 3 до 14 років.

У лікарні Києва госпіталізували 13 осіб з ускладненнями.

У Солом’янському, Деснянському та Шевченківському районах діагностували найбільшу кількість випадків коронавірусу.

Мобільні бригади в Києві відібрали майже 17 300 зразків матеріалу для діагностування коронавірусу. Охоплення перевірки на вірус становить понад 60 осіб на 100 тис. Норма показника – 12 осіб.

У медичних установах понад 850 співробітникам зробили ІФА-тести.

1 червня у Києві зафіксували 3 071 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 28 людей захворіли на Covid-19, серед них – 5 медиків.