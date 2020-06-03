PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Києві: за добу захворіли 62 людини

За останню добу в Києві зафіксували 62 нових випадки коронавірусу, серед яких 10 хворих медиків. Одужали 38 осіб.

З початку пандемії подолати хворобу змогли 756 осіб. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 69 осіб.

Станом на 3 червня в Києві хворіють 2 308 осіб.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Коронавірус підтвердився у 38 жінок віком від 24 до 95 років, 16 чоловіків від 30 до 83 років, а також захворіли діти – три дівчинки п’яти, семи і десяти років, і п’ять хлопчиків. Їх вік від 3 до 14 років.

У лікарні Києва госпіталізували 13 осіб з ускладненнями.

У Солом’янському, Деснянському та Шевченківському районах діагностували найбільшу кількість випадків коронавірусу.

коронавирус киев 3 июня

Мобільні бригади в Києві відібрали майже 17 300 зразків матеріалу для діагностування коронавірусу. Охоплення перевірки на вірус становить понад 60 осіб на 100 тис. Норма показника – 12 осіб.

У медичних установах понад 850 співробітникам зробили ІФА-тести.

1 червня у Києві зафіксували 3 071 підтверджений випадок коронавірусу, за добу – 28 людей захворіли на Covid-19, серед них – 5 медиків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка