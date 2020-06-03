У Києві станом на 10.00 3 червня утворилися 5-бальні затори.

Складно зараз дістатися в центр з лівого берега. На Північному мосту зафіксовано ДТП, тому рух на проспекті Степана Бандери сильно ускладнений.

На мосту Метро також спостерігається затор у бік центру.

Міст Патона і Південний вільні для руху.

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Тягнучка зафіксована на в’їзді до Києва в районі Теремків та Одеської площі. У районі моста складно проїхати Кільцевою дорогою.

У центрі столиці ускладнено рух по вулиці Жилянській, Старовокзальній та на проспекті Перемоги.

1 червня в Києві запрацювала фото- і відеофіксація порушень ПДР. Штрафи за перевищення швидкості змінюватимуться в залежності від того, наскільки вона перевищена. Якщо на 20 км/год, тоді штраф становитиме 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Зараз у столиці працюють 20 камер. Їх розмістили на найбільш аварійних ділянках дороги.

Поки камери фіксують лише перевищення швидкості, але пізніше вони відстежуватимуть проїзд на червоне світло або смугою громадського транспорту.