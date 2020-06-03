Міністерство внутрішніх справ ініціює подання законопроекту, який передбачає позбавлення прав за постійне перевищення швидкості на дорогах.

Також такі водії-порушники будуть змушені повторно складати іспити в автошколі. Таке покарання наступить після 10-15 випадків перевищення швидкості.

– Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки сплачували б штрафи, а й повторно складали екзамен. На наших дорогах немає місця тим людям, які вбивають інших, через те що постійно порушують швидкість, – зазначив заступник глави МВС Антон Геращенко.

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Також він нагадав, що є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.

за допомогою QR-коду на адміністративному протоколі, який приходить на адресу реєстрації машини.

Порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.

зареєструватися на сайті Електронний кабінет водія, куди сповіщенням приходитимуть штрафи.

Відеофіксація порушень ПДР

З 1 червня у Києві та області запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

За перший день роботи камери зафіксували 57 880 порушень, однак вже 2 червня цей показник зменшився майже на 40%, бо система зареєструвала тільки 33 176 порушень.

Зараз камери фіксують лише перевищення швидкості. Пізніше вони будуть відстежувати проїзд на червоне світло світлофора або по смузі громадського транспорту.

Камери по всій території країни планують встановити до кінця року.