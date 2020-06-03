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Факти / Україна

На вулицях карантину немає: на Львівщині рекордні 96 нових випадків Covid-19

За останню добу у Львівській області зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 96. Загальна кількість позитивних випадків досягла 1 830.

Приріст кількості інфікованих пов’язаний зі збільшенням кількості проведених тестів, пояснив мер Львова Андрій Садовий.

– У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми, – написав він.

Збільшив статистику також спалах захворювання у ФК Карпати.

Читайте: В Україні збільшилася кількість випадків Covid-19 після дводенного зниження

Стало відомо про 60-ту смерть від коронавірусу. Перемогли хворобу за час пандемії 457 осіб.

Коронавірус у Львівській області: за добу рекордні 96 нових випадків

Нагадаємо, на Львівщині карантин триватиме до 5 червня. З 15 травня у регіоні працюють заклади торговельного і побутового обслуговування населення, непродовольчі ринки, станції ремонту авто.

Водночас у населених пунктах області досі не працюють фітнес-центри та дитячі садочки.

Мер Львова Садовий нарікає на те, що люди перестали дотримуватися протиепідемічних заходів, через що зростає кількість інфікованих.

– Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше немає карантину, – написав він.

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