Коронавірус у Львівській області: за добу рекордні 96 нових випадків

За останню добу у Львівській області зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 96. Загальна кількість позитивних випадків досягла 1 830.

Приріст кількості інфікованих пов’язаний зі збільшенням кількості проведених тестів, пояснив мер Львова Андрій Садовий.

– У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми, – написав він.

Збільшив статистику також спалах захворювання у ФК Карпати.

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Стало відомо про 60-ту смерть від коронавірусу. Перемогли хворобу за час пандемії 457 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині карантин триватиме до 5 червня. З 15 травня у регіоні працюють заклади торговельного і побутового обслуговування населення, непродовольчі ринки, станції ремонту авто.

Водночас у населених пунктах області досі не працюють фітнес-центри та дитячі садочки.

Мер Львова Садовий нарікає на те, що люди перестали дотримуватися протиепідемічних заходів, через що зростає кількість інфікованих.