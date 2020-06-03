Потенційні вбивці: МВС опублікувало номери авто порушників ПДР

У МВС відзвітували про кількість порушників правил дорожнього руху 2 червня і опублікували список, який містить часткові дані номерних знаків автомобілів, що значно перевищили максимально допустиму швидкість.

Фрагменти номерів оприлюднив заступник глави МВС Антон Геращенко. До нього увійшли авто, які їхали зі швидкістю 170 км на годину і вище.

На першому місці опинився Porsche Cayenne, який їхав по трасі Київ – Харків. Його швидкість склала 210 км на годину. Водій даного авто має Полтавську реєстрацію, куди йому і відправлять квитанцію на 510 грн штрафу.

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Геращенко зазначив інший антирекорд, який встановив власник авто ХХ7799ХХ. Водій даного транспортного засобу за один день 11 разів порушив швидкісний ліміт.

Також заступник міністра вказав, що в другий день роботи системи на 40% стало менше фактів перевищення швидкості.



1 червня запрацювала фото- та відеофіксація порушень ПДР. Поки камери встановлені в Києві та області. За перші 17 годин роботи системи було зафіксовано 35 762 події.

Штрафи за перевищення швидкості надсилатимуть по Укрпошті або їх можна побачити в електронному кабінеті водія в системі МВС.

Вартість за перевищення швидкості змінюватиметься в залежності від того, наскільки вона перевищена. Якщо на 20 км/год, тоді штраф становитиме 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Зараз у столиці працюють 20 камер, а в Київській області — 30. Їх розташування припадає на самі аварійні ділянки дороги. По всій Україні камери планують встановити до кінця 2020 року.

Поки вони можуть фіксувати лише перевищення швидкості, але пізніше вони відстежуватимуть і інші порушення. Зокрема, проїзд на червоне світло або смугою громадського транспорту.

Джерело: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко