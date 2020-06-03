Засідання Верховної Ради 4 червня планують розпочати з Програми діяльності Кабінету міністрів.

Депутати розглядатимуть законопроект про внесення змін щодо соціального захисту населення в період карантину.

У другому читанні парламентарям необхідно розглянути законопроект, поданий президентом Володимиром Зеленським та позначений як невідкладний – про змін до Кримінального кодексу України.

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Зміни стосуються відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Окрім того депутати голосуватимуть за законопроект Про військовий обов’язок і військову службу – щодо удосконалення проходження громадянами України військової служби.



