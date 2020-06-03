СБУ повідомила про підозру 11 очільникам “міністерств” та “адміністрацій”, а також “депутатам” і ватажкові терористичного угруповання так званої ЛНР.

Серед підозрюваних:

керівники фейкових “МДБ”, “міністерства зв’язку та масових комунікацій”, “міністерства сільського господарства”;

три “депутати народної ради”;

двоє заступників “голів місцевих адміністрацій”;

двоє посадовців “міністерств”;

ватажок бойовиків на прізвисько Нуф.

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Зловмисникам повідомили про підозру за статтями про захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, організацію незаконного позбавлення волі та участь у діяльності терористичної організації.

Суд дозволив затримати підозрюваних. Зловмисників оголосили у розшук.

Операції СБУ

2 червня контррозвідка Служби безпеки України виявила у районі проведення ООС колишнього бойовика з так званої групи Безлера, який брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

А 20 травня працівники СБУ виявили у Маріуполі екс-правоохоронця, який збирав дані про співробітників СБУ для ФСБ.