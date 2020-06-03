PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Шмигаль представив Раді кандидатури міністрів екології, культури та євроінтеграції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді України низку кадрових змін.

Глава Кабміну вніс кандидатури трьох міністрів.

Так, він пропонує призначити:

  • Романа Абрамовського – міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів;
  • Олександра Ткаченка – міністром культури і інформаційної політики;
  • Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Читайте: Роман Абрамовський: що відомо про ймовірного очільника Мінекології Ткаченко може очолити Мінкульт: біографія та декларація слуги народу Стефанішина може замінити Пристайко на посаді віце-прем'єра. Що про неї відомо

Ще однією постановою Денис Шмигаль запропонував звільнити Вадима Пристайко з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Водночас спікер ВРУ Дмитро Разумков доручив профільним комітетам Ради розглянути кадрові подання Шмигаля.

– Даю доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання прем’єр-міністра на своїх засіданнях і надати висновки для розгляду на засіданні завтра, – повідомив Дмитро Разумков.

Засідання Верховної Ради України 4 червня розпочнеться з Програми діяльності Кабінету міністрів. Якщо комітети нададуть висновки, на ньому розглянуть кадрові питання.

Крім того, нардепи розглядатимуть законопроект про внесення змін щодо соціального захисту населення у період карантину.

Також у другому читанні парламентарі планують розглянути законопроект Про зміни до Кримінального кодексу України. Його подав президент Володимир Зеленський та позначив як невідкладний.

Джерело: Верховна Рада

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка