Шмигаль представив Раді кандидатури міністрів екології, культури та євроінтеграції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді України низку кадрових змін.

Глава Кабміну вніс кандидатури трьох міністрів.

Так, він пропонує призначити:

Романа Абрамовського – міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів;

– міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів; Олександра Ткаченка – міністром культури і інформаційної політики;

– міністром культури і інформаційної політики; Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Ще однією постановою Денис Шмигаль запропонував звільнити Вадима Пристайко з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Водночас спікер ВРУ Дмитро Разумков доручив профільним комітетам Ради розглянути кадрові подання Шмигаля.

– Даю доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання прем’єр-міністра на своїх засіданнях і надати висновки для розгляду на засіданні завтра, – повідомив Дмитро Разумков.

Засідання Верховної Ради України 4 червня розпочнеться з Програми діяльності Кабінету міністрів. Якщо комітети нададуть висновки, на ньому розглянуть кадрові питання.

Крім того, нардепи розглядатимуть законопроект про внесення змін щодо соціального захисту населення у період карантину.

Також у другому читанні парламентарі планують розглянути законопроект Про зміни до Кримінального кодексу України. Його подав президент Володимир Зеленський та позначив як невідкладний.