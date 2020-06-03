Штрафи ПДР: що за програма та як сплатити штраф онлайн

У додатку можна отримати інформацію про виписані постанови про порушення правил дорожнього руху та їх процесуальний статус.

Також можна оплатити штрафи, які вже винесені та підписані.

У додатку є карта розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР по Україні.