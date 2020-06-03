Штрафи ПДР: що за програма та як сплатити штраф онлайн

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Оплатити штраф онлайн у мобільному додатку Штрафи ПДР можна з 3 червня.
Програма дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові.
Також у додатку є інформація про розміщення камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Як завантажити додаток Штрафи ПДР
Завантажити мобільний додаток Штрафи ПДР тільки для операційної системи Android.
Для операційних систем IOS він стане доступним найближчим часом.
Для реєстрації потрібно ввести номер водійського посвідчення та номер реєстрації автомобіля.
Які послуги є в додатку Штрафи ПДР
У додатку можна отримати інформацію про виписані постанови про порушення правил дорожнього руху та їх процесуальний статус.
Також можна оплатити штрафи, які вже винесені та підписані.
У додатку є карта розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР по Україні.
Як перевірити штраф ПДР
Для перевірки потрібно зареєструватись у додатку. Для цього ввести номер водійського посвідчення та номер реєстрації автомобіля.
Якщо у водія є порушення – постанова з’явиться на екрані.
У вікні постанови є інформація про автомобіль, дату та час порушення, координати місця та суму штрафу.
Також зазначений процесуальний статус постанови.
Водночас, у постанові не вказується, хто саме був за кермом автомобіля. Штраф виписується на власника автомобіля.
Як сплатити штраф
Для оплати штрафу потрібно натиснути на кнопку Оплатити постанову. Далі ввести номер банківської картки, дату її дії та CVV-код.
Після цього натиснути на кнопку оплатити. Квитанцію про оплату можна отримати на електронну пошту. Також вона зберігатиметься у додатку.
Джерело: МВС
Фото: Dreamstime