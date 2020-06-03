Кабінет міністрів України планує покращити програму соціальної підтримки населення та створити цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Головна мета програми – ефективно допомагати бідним та вразливим домогосподарствам.

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До нової схеми входитимуть об’єднані окремі соціальні виплати, зокрема допомога із безробіття.

Зросте розмір гарантованого мінімального доходу порівняно з чинними мінімальними виплатами пенсіонерам та безробітним.

Також відомо, що Міністерство соціальної політики посилить перевірку для тих, хто одержуватиме соціальні виплати для поліпшення її адресності.

Соціальні виплати в Україні

2 червня Рада збільшила соціальні гарантії для дітей під опікою та призначила виплати самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям.

Для дітей під опікою соціальні гарантії зросли з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, для дітей з інвалідністю до 3,5.

Також пенсіонери, яким більше 80 років, щомісяця отримуватимуть додаткову допомогу на постійний догляд сторонніх людей.

Окрім цього, встановлено допомогу малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності. Сам розмір такої допомоги та список документів для її отримання встановлюватиметься Кабміном.