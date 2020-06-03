Завдяки сухій і теплій літній погоді можуть уповільнитися темпи поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу після засідання Кабміну повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За словами наших фахівців, суха і тепла погода повинна скорочувати циркуляцію вірусу і у нас може бути зниження інфікування і зниження захворюваності на Covid-19. Але питання продовження карантину залежатиме від умов, в яких ми житимемо.

Максим Степанов також нагадав, що доля скасування або продовження карантину залежатиме від тих показників, які введені в країні.

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Поки ж Україна залишається в умовах адаптивного карантину, але продовжує поступово послаблювати обмеження.

Зокрема, з 5 червня повноцінно запрацюють кафе і ресторани (їм дозволять приймати відвідувачів всередині), відновиться внутрішнє авіасполучення в межах країни, скасують самоізоляцію для осіб старше 60 років, на службу у церквах пускатимуть вірян за умови перебування не більше 1 особи на 5 м².

Також дозволять перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості до п’яти осіб разом з водієм.