У Києві скасували державну підсумкову атестацію для випускників (ДОКУМЕНТ)

У Києві для учнів 11 класів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, скасували проведення державної підсумкової атестації (ДПА). Також не доведеться складати іспити у четвертому і дев’ятому класах.

Відповідне рішення ухвалили задля збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та запобігання поширення у столиці гострої респіраторної хвороби Covid-19.

У наказі Департаменту освіти і науки Києва також йдеться про те, що завершити 2019/2020 навчальний рік потрібно не пізніше 1 липня.

У Києві скасували ДПА для в… by Віта Гірко on Scribd

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У КМДА зауважили, що для вступу у заклади вищої освіти проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим.

Але через карантин участь у тестування пропонують взяти лише тим, кому воно потрібно для вступу. Решта випускників за потреби матимуть змогу скласти ЗНО у будь-який наступний рік.

Нагадаємо, через карантин у 2020 році ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня. Для проведення тестування в Києві готові майже 7 тис. аудиторій. Їх дезінфікуватимуть, а стан здоров’я абітурієнтів контролюватимуть.

Також у 2020 році для абітурієнтів терміни допуску до пунктів проведення ЗНО збільшили до години. Раніше у них було 35-40 хвилин, щоб пройти всі процедури.

Крім того, для кожного учасника тестування у пропуску вказуватимуть часовий проміжок, коли потрібно заходити в пункт тестування. А щоб уникнути масового скупчення, всіх абітурієнтів поділять на невеликі групи.