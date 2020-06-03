Випускний 2020: Київрада дозволила проведення випускних у школах

У столичних школах дозволять проводити випускні бали, якщо з 10 червня у Києві повноцінно запрацюють ресторани і кафе.

Умовою для проведення таких заходів стане дотриманням санітарних обмежень в умовах адаптивного карантину.

Про це заявив голова медичної комісії Києва Олег Гелевей.

– Випускні можна проводити з дотриманням обмежень, але після 10 червня, коли вже буде дозволено, щоб відкривалися заклади громадського харчування. Однак ви маєте розуміти, що не можете посадити всіх за один стіл. Ви маєте посадити всіх за різні столи. Тому, звичайно, якщо заклад харчування має велику залу і там поміститься увесь клас, то чому ні? Але ще раз наголошую – з дотриманням карантинних обмежень, – зазначив політик.

Чиновник додав, що під час останнього етапу пом’якшення карантину у Києві дозволили відкрити дитячі садочки, готелі, фітнес-клуби, ТРЦ та інші заклади.

Послаблення карантину

3 червня на засіданні уряду міністри вирішили послабити карантин і дозволили відновити роботу авіації, ресторанного бізнесу та закладів культури.

З 5 червня запрацюють кав’ярні та ресторани з можливістю пригощати клієнтів у приміщенні закладу.

Читайте: Послаблення карантину з 5 червня – список дозволів

Люди старші 60 років уже не зобов’язані дотримуватися самоізоляції. Також відновлять роботу релігійні установи, за умови не більше 1 особи на 5 м². Також запрацюють місця відпочинку та одзоровлення дітей.

Проводити випускний чи ні

Педіатр Євген Комаровський рекомендує утриматися від проведення випускних вечорів, щоб уникнути скупчення людей та вберегти випускників від інфікування коронавірусом.

Однак фахівець позитивно відгукнувся про проведення випускного під відкритим небом або у ресторанах з терасами, щоб уникнути закритих приміщень.