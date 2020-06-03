Ситуація з коронавірусом в Україні починає стабілізуватися.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він зазначив, що незважаючи на те, що кількість хворих на Covid-19 зменшилася майже в два рази порівняно з квітнем, ризик залишається високим.

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– У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження нових випадків. Російська Федерація і Україна виходять на цей шлях, – сказав він.

За його словами, ВООЗ продовжує допомагати країнам у питаннях ведення хворих, лабораторної діагностики, епідеміології, епідназору, логістики та постачання матеріалів.

Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/vyaH7N2L9C — WHO/Europe (@WHO_Europe) June 3, 2020

1 і 2 червня в Україні фіксувалося зниження нових випадків захворювання коронавірусом. 1 червня добовий приріст склав 340 випадків, а 2 червня – 328.

3 червня кількість пацієнтів збільшилася до 483 осіб. Всього коронавірус підтверджений у 24 822 осіб. З них 735 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 10 439 осіб.