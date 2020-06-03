Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №2450 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові.

За проголосували 247 народних депутатів, проти – 42, утримались – 42.

Згідно з цим законом, фізична особа зможе змінювати не лише своє прізвище та ім’я, але й по батькові.

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Раніше такі зміни можливі були тільки, якщо батько змінював власне ім’я або якщо відомості про нього, як про батька дитини, викреслювали з актового запису про народження.

Відтепер змінити по батькові зможе:

особа з 16 років;

особа з 14 років тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною особою встановлено опіку, тоді зміна за його згодою;

якщо один із батьків буде проти зміни, питання може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Заборона на зміну імені та по-батькові є порушенням Конвенції про захист прав людини.

Засідання Верховної Ради

3 червня Рада запланувала ухвалення низки законопроектів.

Зокрема, у першому читанні вже ухвалила внесення змін до закону Про доступ до публічної інформації, законопроект про внесення змін щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху та про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Також депутати розбиратимуть ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію.