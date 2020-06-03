3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу Covid-19.
Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 24 822 осіб. З них 735 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 10 439 осіб.
Кількість хворих 3 червня збільшилася порівняно з попередніми днями.
За добу в Україні від коронавірусу померли вісім осіб, вилікувалися – 362.
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МОЗ публікує статистику коронавірусу, в якій зазначено, що 58% хворих на Covid-19 в Україні – жінки.
Серед пацієнтів переважають дві вікові категорії – 30-49 років (35% хворих) і 50-69 років (37% хворих).
Всього в Україні проведено 381 552 дослідження методом ПЛР і 21 931 – методом ІФА.
З початку пандемії в Україні госпіталізовано 7 596 осіб, з них 295 дітей та 902 медика. У підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 292 людини, з них одна дитина і 26 медиків.
Статистика коронавируса в Украине 3 июня по областям:
- Вінницька область — 1 050 випадків (+21);
- Волинська область — 959 випадків (+17);
- Дніпропетровська область — 950 випадків (+7);
- Донецька область — 165 випадків (+2);
- Житомирська область — 780 випадків (+4);
- Закарпатська область — 1 236 випадків (+20);
- Запорізька область — 463 випадки (+13);
- Івано-Франківська область — 1 465 випадків (+23);
- Кіровоградська область — 523 випадки (+7);
- Київ — 3 133 випадки (+62);
- Київська область — 1652 випадки (+29);
- Львівська область — 1 830 випадків (+96);
- Луганська область — 49 випадків (+21);
- Миколаївська область — 295 випадків (+2);
- Одеська область — 912 випадків (+17);
- Полтавська область — 272 випадки (+1);
- Рівненська область — 1 873 випадки (+50);
- Сумська область — 174 випадки (+1);
- Тернопільська область — 1200 випадків (+20);
- Харківська область — 1 131 випадок (+26);
- Херсонська область — 179 випадків (+1);
- Хмельницька область — 463 випадки (+11);
- Чернівецька область — 3 442 випадки (+32);
- Черкаська область — 416 випадків (+5);
- Чернігівська область — 203 випадки (+15).
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 96.
Також великий приріст пацієнтів з коронавірусом у Києві та Рівненській області – 62 та 50 відповідно.
2 червня в Україні було підтверджено 328 випадків зараження новим типом коронавірусу. Загальна кількість хворих становила 24 340, а тих, хто помер від ускладнень хвороби – 727.
Вилікувалися від Covid – 19 10 078 пацієнтів.
Найбільше нових випадків 2 червня було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях.