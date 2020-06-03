3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу Covid-19.

Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 24 822 осіб. З них 735 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 10 439 осіб.

Кількість хворих 3 червня збільшилася порівняно з попередніми днями.

За добу в Україні від коронавірусу померли вісім осіб, вилікувалися – 362.

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МОЗ публікує статистику коронавірусу, в якій зазначено, що 58% хворих на Covid-19 в Україні – жінки.

Серед пацієнтів переважають дві вікові категорії – 30-49 років (35% хворих) і 50-69 років (37% хворих).

Всього в Україні проведено 381 552 дослідження методом ПЛР і 21 931 – методом ІФА.

З початку пандемії в Україні госпіталізовано 7 596 осіб, з них 295 дітей та 902 медика. У підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 292 людини, з них одна дитина і 26 медиків.

Статистика коронавируса в Украине 3 июня по областям:

Вінницька область — 1 050 випадків (+21);

Волинська область — 959 випадків (+17);

Дніпропетровська область — 950 випадків (+7);

Донецька область — 165 випадків (+2);

Житомирська область — 780 випадків (+4);

Закарпатська область — 1 236 випадків (+20);

Запорізька область — 463 випадки (+13);

Івано-Франківська область — 1 465 випадків (+23);

Кіровоградська область — 523 випадки (+7);

Київ — 3 133 випадки (+62);

Київська область — 1652 випадки (+29);

Львівська область — 1 830 випадків (+96);

Луганська область — 49 випадків (+21);

Миколаївська область — 295 випадків (+2);

Одеська область — 912 випадків (+17);

Полтавська область — 272 випадки (+1);

Рівненська область — 1 873 випадки (+50);

Сумська область — 174 випадки (+1);

Тернопільська область — 1200 випадків (+20);

Харківська область — 1 131 випадок (+26);

Херсонська область — 179 випадків (+1);

Хмельницька область — 463 випадки (+11);

Чернівецька область — 3 442 випадки (+32);

Черкаська область — 416 випадків (+5);

Чернігівська область — 203 випадки (+15).

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області – 96.

Також великий приріст пацієнтів з коронавірусом у Києві та Рівненській області – 62 та 50 відповідно.

2 червня в Україні було підтверджено 328 випадків зараження новим типом коронавірусу. Загальна кількість хворих становила 24 340, а тих, хто помер від ускладнень хвороби – 727.

Вилікувалися від Covid – 19 10 078 пацієнтів.

Найбільше нових випадків 2 червня було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях.