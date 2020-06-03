Засідання Верховної Ради 3 червня розпочнеться близько 10.30. На порядку денному у депутатів є низка важливих законопроектів.

Так, парламентарі розглядатимуть питання обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради.

У першому читанні депутати голосуватимуть за посилення відповідальності для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху.

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Також розглянуть питання підвищеної стипендії для дітей-сиріт.

Окрім цього депутати розбиратимуть ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію.

Після 16.00 розпочинається робота у комітетах Верховної Ради.

Верховна Рада розпочала роботу з 2 червня, оскільки нових випадків коронавірусу не виявлено. На вчорашньому засіданні, серед іншого, ухвалили внесення змін до Митного кодексу України.