З 5 червня Кабмін пом’якшив карантин в Україні. Але незважаючи на це, українцям варто бути обережними та дотримуватися правил гігієни та протиепідемічних заходів, особливо у людних місцях. Це стосується і відвідування кладовищ у поминальні дні у червні 2020 – з 6 до 8 числа.

Через скупчення людей у поминальні дні на кладовищі зростає ризик заразитися коронавірусом, каже консультант з управління змінами Вадим Арістов. За його словами, у ці дні варто дотримуватися таких правил:

не підходити близько до людей без маски чи респіратора;

мити руки;

не чіпати руками обличчя.

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Інфекціоніст наголошує, що зменшення кількості нових хворих та позитивна статистка з одужанням не означає, що вірус відступив. Ризик заразитися є.

– Поки у нас як у нації немає колективного імунітету. Тобто поки 70% громадян не перехворіли, у нас є ризик другої хвилі та другого піку першої хвилі, – говорить Вадим Арістов.

За його словами, не лише у поминальні дні, а й надалі українцям доведеться жити з новими звичками.

– Нам потрібно близько року дотримуватися нових звичок безпеки, – підсумовує інфекціоніст.

Через епідемію коронавірусу в Україні та введення карантинних заходів українці не змогли відвідати кладовища у поминальні дні 2020 у квітні.

Хоча, незважаючи на заборони, деякі громадяни все-таки порушували правила.

Без заборон українці зможуть відвідати кладовища під час святкових вихідних на Трійцю.