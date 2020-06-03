До 10 червня може відбутися засідання МВФ щодо затвердження нової програми stand-by.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на засіданні ради МВФ може бути ухвалено рішення про отримання траншу приблизно $5 млрд.

Також Шмигаль наголосив, що очікується реформа митниці і податкової, поліпшення керування державними підприємствами, а також незалежність АМКУ.

Робота над програмою соціальної підтримки людей також буде посиленою.

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Stand-by – програма, завдяки якій країни-члени МВФ можуть отримувати допомогу. Кредит зазвичай видається на термін до двох років.

Однак також є і ризики. У разі якщо банк буде невдоволеним виконанням умов країни, яка отримала кредит, подальшу співпрацю може бути припинено.

Такі кредити почали видавати з 1982 року. Кожна країна по-своєму вирішує, як використовувати гроші. Зазвичай країна використовує їх частково або повністю залежно від потреб.

Україна разом з МВФ погодили нову програму співпраці, яка розрахована на 18 місяців і становить $5 млрд.