Депутати створюють загрозу осквернення чесної конкуренції на ринку вантажних автоперевезень – Поперешнюк

Ініціатива народних депутатів, які вирішили латати дорожні ями за рахунок іноземних, а потім і вітчизняних вантажоперевізників, може мати катастрофічні наслідки.

Про це у своїй авторській колонці на порталі НВ Бізнес пише співвласник компанії Нова Пошта Володимир Поперешнюк, коментуючи можливі наслідки ухвалення парламентом законопроектів №№ 3544 і 3545 про внесення змін до деяких законодавчих актів і Бюджетний кодекс України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування.

Якщо законопроекти будуть проголосовані, з 1 січня 2021 року іноземні перевізники платитимуть за рух транспортних засобів, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, автомобільними дорогамами загального користування. А з 1 січня 2024 року автодороги стануть платними і для українських компаній-перевізників. Розмір плати коливатиметься від 1 до 3 грн за км. Розглядався також альтернативний варіант абонентської плати (день, тиждень, місяць).

На думку Володимира Поперешнюка, ні до чого доброго ці законопроекти не приведуть. Швидше, Україна нарветься на жорсткі заходи у відповідь з боку ЄС за дискримінацію перевізників за принципом територіальної реєстрації, що прямо заборонено як українським законодавством, так і відповідною Директивою ЄС 99/62/ЄС, масовий переділ внутрішнього ринку вантажоперевезень за участю кримінального середовища, різке підвищення цін на всі товари і послуги і, відповідно, масові соціальні протести у країні.

– У цивілізованих економіках світу розміри плати за користування автодорогами визначають у тому числі якістю доріг, кількістю смуг, швидкісним режимом, безпекою для людей тощо. Скільки в Україні багатосмугових автобанів? Питання риторичне. Цілком зрозуміло, що іноземні перевізники, які витрачають в Україні кошти на пальне, харчування, проживання водіїв і т.п., більше не захочуть мати справу з нашою державою через непрозорий механізм сплати та погану якість доріг. Звичайно, вони обиратимуть більш зрозумілі, економічно доцільні, безпечні та якісні об’їзні шляхи, а Україна поступово втрачатиме залишки обсягу транзитних перевезень, – прогнозує автор.

Володимир Поперешнюк акцентує увагу на повній відсутності економічної обгрунтованості законопроектів.

– Економічні вигоди, на які розраховують автори законопроектів, вкрай сумнівні. Швидше за все, оптимістичні очікування не виправдаються, а навпаки – ці дії приведуть до істотних втрат державного та місцевого бюджетів. Супровідні документи до законопроектів не містять ні зрозумілих розрахунків за сумами надходжень, ні офіційної статистики щодо кількості іноземних перевізників і вантажівок, які здійснюють транзитні перевезення територією України. Однак, якщо іноземні транзитери припинять транспортувати вантажі нашою країною, втрати будуть вимірюватися десятками мільйонів гривень. Отже, ремонтувати і будувати автодороги, що планується робити за рахунок поки іноземних перевізників, немає за що, – вважає співвласник Нової пошти.

Володимир Поперешнюк резюмує, що вирішення проблеми ремонту та будівництва українських доріг лежить аж ніяк не в площині непродуманих поборів із бізнесу, а в наданні бізнесу вигідних стимулів, яким може стати право приватної власності або довгострокової концесії на автодороги.

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– Якщо держава не перешкоджатиме бізнесу, він знайде кошти на будівництво сучасних європейських доріг і нестиме відповідальність за безпеку. Водночас головне, що розмір плати за користування автодорогами регулюватиме ринковий попит і зацікавленість усіх гравців ринку – від виробників до кінцевих споживачів. Інакше подолати основний стереотип про погані дороги України, пов’язаний з радянським минулим, на жаль, вдасться дуже не скоро, – резюмує автор колонки.