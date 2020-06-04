МОЗ дозволив дітям до 12 років відвідувати басейни.

Відповідні зміни були внесені до постанови щодо організації протиепідеміологічних засобів у закладах фізичної культури та спорту.

Читайте: В Україні можуть посилити карантин – МОЗ

На брифінгу про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Вже внесено відповідні зміни, після звернення мого колеги – міністра спорту. Тому діти до 12 років можуть починати займатися спортом у басейнах, – розповів голова МОЗ.

Послаблення карантину в Україні

Кабмін ухвалив рішення про чергове послаблення карантину в Україні з 5 червня.

Згідно з опублікованим документом, ресторани та кафе зможуть відкрити свої зали для відвідувачів та повноцінно працювати, у церквах зможуть знаходитись більше вірян, а самоізоляція для людей за 60 скасовується.

Також відновлюються внутрішні пасажирські авіаційні перевезення.